Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в День защитников поблагодарил украинских воинов
Первого октября в Украине отмечают День защитников и защитниц
Getty Images/Global Images Ukraine
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный в День защитников поблагодарил украинских воинов.
Соответствующее видео утром 1 октября было обнародовано в Фейсбуке.
"Сегодня и всегда благодарю всех, кто стоит на защите нашей страны, дает достойный отпор оккупантам и приближает победу", - сказал Залужный.
По словам Залужного, это праздник каждого, кто защищает Родину. Это день героев: в форме Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Службы безопасности, Госпогранслужбы, полицейских, или спасателей. Тех, кто воюет с оружием в руках, в белых халатах или помогая с обеспечением, восстанавливая энергетику или обучая детей.
День защитников Украины начали отмечать 14 октября с 2015 года. В этот же день отмечался праздник Покрова Пресвятой Богородицы, которая считается покровительницей украинских казаков. Также 14 октября - это официальный день основания Украинской повстанческой армии.
В 2021 году праздник трансформировался в День защитников и защитниц. А после перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь был перенесен на 1 октября.
Также в первое воскресенье октября свой профессиональный праздник отмечают бойцы Теробороны. Событие было введено в 2020 году.
Популярное сейчас
- Лаутаро Мартинес оформил покер за 27 минут после выхода на замену в матче с Салернитаной
- Вратарь Валвейка потерял сознание во время матча с Аяксом. Сейчас игрок в сознании
- Роман Григорчук: Следует принять ничейный результат, ведь все могло сложиться по-разному
- Россияне сбили свой же истребитель СУ-35 под Токмаком. ВИДЕО
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
- Дочь Игоря Суркиса опубликовала трогательное романтическое фото с защитником Динамо. ФОТО