Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в День защитников поблагодарил украинских воинов

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный в День защитников поблагодарил украинских воинов.

Соответствующее видео утром 1 октября было обнародовано в Фейсбуке.

"Сегодня и всегда благодарю всех, кто стоит на защите нашей страны, дает достойный отпор оккупантам и приближает победу", - сказал Залужный.

По словам Залужного, это праздник каждого, кто защищает Родину. Это день героев: в форме Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Службы безопасности, Госпогранслужбы, полицейских, или спасателей. Тех, кто воюет с оружием в руках, в белых халатах или помогая с обеспечением, восстанавливая энергетику или обучая детей.

День защитников Украины начали отмечать 14 октября с 2015 года. В этот же день отмечался праздник Покрова Пресвятой Богородицы, которая считается покровительницей украинских казаков. Также 14 октября - это официальный день основания Украинской повстанческой армии.

В 2021 году праздник трансформировался в День защитников и защитниц. А после перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь был перенесен на 1 октября.

Также в первое воскресенье октября свой профессиональный праздник отмечают бойцы Теробороны. Событие было введено в 2020 году.