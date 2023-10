Россия готовится к многолетним боевым действиям в Украине - британская разведка

Оборонные расходы России должны резко возрасти до примерно 30 процентов от общих государственных расходов в 2024 году. Об этом свидетельствуют документы, которые, вероятно, просочились из Министерства финансов России.

По данным британских разведчиков, министерство финансов РФ предлагает оборонный бюджет в размере 10,8 триллиона рублей, что эквивалентно примерно 6 процентам ВВП и увеличится на 68 процентов по сравнению с 2023 годом.

