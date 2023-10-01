Россия готовится к многолетним боевым действиям в Украине - британская разведка
Оборонные расходы России должны вырасти до 30 процентов от общих расходов
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Оборонные расходы России должны резко возрасти до примерно 30 процентов от общих государственных расходов в 2024 году. Об этом свидетельствуют документы, которые, вероятно, просочились из Министерства финансов России.
По данным британских разведчиков, министерство финансов РФ предлагает оборонный бюджет в размере 10,8 триллиона рублей, что эквивалентно примерно 6 процентам ВВП и увеличится на 68 процентов по сравнению с 2023 годом.
"Очень вероятно, что Россия сможет поддерживать такой уровень оборонных расходов до конца 2024 года, но только за счет экономики в целом", - говорится в отчете британской разведки.
Полная информация о российских оборонных расходах всегда засекречена, но эти цифры свидетельствуют о том, что Россия готовится к дальнейшим многолетним боевым действиям в Украине, отмечают британские разведчики.
"Это произошло после публичных комментариев министра обороны Сергея Шойгу 27 сентября 2023 года, в которых он предположил, что готов к продолжению конфликта в 2025 году", - отметили в британской разведке.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 01 October 2023.— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) October 1, 2023
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/lVRP9twVxh
???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/W5mGtTkasa
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