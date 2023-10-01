Защитник Вереса: Потеряли два драгоценных очка в матче против ЛНЗ

Защитник "Вереса" Василий Гакман прокомментировал ничью ровенчан в матче против ЛНЗ.

“До перерыва трудно было кому-то отдать предпочтение, соперничество шло на встречных курсах. Когда же в начале второго тайма за грубую игру был удален с поля капитан черкасчан, то инициативой завладел "Верес".

Почему не победили при тотальном доминировании? Прежде всего, потому, что спешили как можно быстрее забить, а это приводило к принятию не всегда правильных решений в завершающей стадии атаки. Поэтому и не реализовали несколько голевых моментов, следует отдать должное и находившемуся на высоте вратарю гостей. Считаю, что мы потеряли два драгоценных очка, теперь ничего не остается, как наверстывать упущенное в следующем календарном поединке”, - сказал Гакман.