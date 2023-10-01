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Защитник Вереса: Потеряли два драгоценных очка в матче против ЛНЗ

Общие новости
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В большинстве не смогли вырвать победу

Защитник Вереса: Потеряли два драгоценных очка в матче против ЛНЗ

nkveres.com

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Защитник "Вереса" Василий Гакман прокомментировал ничью ровенчан в матче против ЛНЗ.

“До перерыва трудно было кому-то отдать предпочтение, соперничество шло на встречных курсах. Когда же в начале второго тайма за грубую игру был удален с поля капитан черкасчан, то инициативой завладел "Верес".

Почему не победили при тотальном доминировании? Прежде всего, потому, что спешили как можно быстрее забить, а это приводило к принятию не всегда правильных решений в завершающей стадии атаки. Поэтому и не реализовали несколько голевых моментов, следует отдать должное и находившемуся на высоте вратарю гостей. Считаю, что мы потеряли два драгоценных очка, теперь ничего не остается, как наверстывать упущенное в следующем календарном поединке”, - сказал Гакман.

В настоящее время "Верес" находится в зоне вылета. Ровенчане занимают 15 место в чемпионате с шестью очками в активе.

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В статье: Верес (Ровно) ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
Sport.ua

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