Защитник Вереса: Потеряли два драгоценных очка в матче против ЛНЗ
В большинстве не смогли вырвать победу
nkveres.com
Защитник "Вереса" Василий Гакман прокомментировал ничью ровенчан в матче против ЛНЗ.
“До перерыва трудно было кому-то отдать предпочтение, соперничество шло на встречных курсах. Когда же в начале второго тайма за грубую игру был удален с поля капитан черкасчан, то инициативой завладел "Верес".
Почему не победили при тотальном доминировании? Прежде всего, потому, что спешили как можно быстрее забить, а это приводило к принятию не всегда правильных решений в завершающей стадии атаки. Поэтому и не реализовали несколько голевых моментов, следует отдать должное и находившемуся на высоте вратарю гостей. Считаю, что мы потеряли два драгоценных очка, теперь ничего не остается, как наверстывать упущенное в следующем календарном поединке”, - сказал Гакман.
В настоящее время "Верес" находится в зоне вылета. Ровенчане занимают 15 место в чемпионате с шестью очками в активе.
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