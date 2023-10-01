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Видеодайджест за 585-й день войны от Генштаба ВСУ

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Главные события за сутки

Видеодайджест за 585-й день войны от Генштаба ВСУ

Генштаб ЗСУ

Новина українською

1-го октября отмечается день защитников и защитниц Украины.

По итогам 585-го дня российской полномасштабной военной агрессии против нашего государства Генеральный штаб ВСУ подготовил видеодайджест главных событий суток.

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Наши храбрые воины мужественно защищают украинскую землю и небо. А враг продолжает наносить удары по мирным регионам Украины.

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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
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