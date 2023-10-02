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Победа Динамо, поражение Кривбасса, ван Леувен остается в Шахтере. Главные новости за 1 октября

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А также матчи Малиновского и Яремчука в Италии и Испании, и очередная неудача Миная

Победа Динамо, поражение Кривбасса, ван Леувен остается в Шахтере. Главные новости за 1 октября

Фото: Фк Динамо Київ/Автор - невідомий

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 1 октября

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Шесть голов в матче Динамо с Александрией

Киевский матч между "Динамо" и "Александрией" пока остается самым результативным в девятом туре. Команда Мирчи Луческу дважды выходила вперед, гости дважды сравнивали счет, но в конце игры голы Бражко и Буяльского все же установили победу "Динамо" – 4:2. Киевляне приблизились к группе лидеров и имеют три матча в запасе.

Кривбасс не воспользовался шансом возглавить турнирную таблицу УПЛ

Неожиданно на своем поле проиграл "Кривбасс". Команда Юрия Вернидуба побеждала "Рух" благодаря голу Илича, но после перерыва пропустила три гола за пять минут (дубль сделал вышедший на замену Василий Рунич), и не смогла оправиться – 1:3. Второе поражение криворожан в сезоне.

Колос и Полесье поделили очки, Оболонь переиграла Минай

В остальных двух воскресных матчах тура был забит всего лишь один гол. "Полесье" и "Колос" сыграли вничью в матче без моментов (0:0), а "Оболонь" минимально переиграла на выезде "Минай" (1:0). Закарпатцы остаются последней командой лиги без победы.

Шахтер не будет увольнять ван Леувена

Журналист Михаил Спиваковский сообщил, что "Шахтер" не будет увольнять своего тренера, несмотря на поражение от "Ворсклы". "Я позвонил одному из топ-менеджеров "Шахтера" и спросил, какая ситуация сейчас. Я получил ответ, что на сегодня, на данный момент, вопрос отставки не стоит. "Шахтер" готовится к матчу с Антверпеном", – рассказал ведущий ТаТоТаке.

Малиновский вернулся в основу Дженоа, Яремчук провел тайм за Валенсию

Руслан Малиновский вернулся в основной состав "Дженоа" и провел 67 минут в матче с "Удинезе" (2:2). Украинский полузащитник принял участие в одном из голов своей команды. Менее удачно дебютировал в основе "Валенсии" Роман Яремчук. 27-летний нападающий не выполнил ни одного удара и был заменен в перерыве матча с "Бетисом" (0:3). Виктор Коваленко за "Эмполи" не играл.

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