Победа Динамо, поражение Кривбасса, ван Леувен остается в Шахтере. Главные новости за 1 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 1 октября

Киевский матч между "Динамо" и "Александрией" пока остается самым результативным в девятом туре. Команда Мирчи Луческу дважды выходила вперед, гости дважды сравнивали счет, но в конце игры голы Бражко и Буяльского все же установили победу "Динамо" – 4:2. Киевляне приблизились к группе лидеров и имеют три матча в запасе.

Неожиданно на своем поле проиграл "Кривбасс". Команда Юрия Вернидуба побеждала "Рух" благодаря голу Илича, но после перерыва пропустила три гола за пять минут (дубль сделал вышедший на замену Василий Рунич), и не смогла оправиться – 1:3. Второе поражение криворожан в сезоне.

В остальных двух воскресных матчах тура был забит всего лишь один гол. "Полесье" и "Колос" сыграли вничью в матче без моментов (0:0), а "Оболонь" минимально переиграла на выезде "Минай" (1:0). Закарпатцы остаются последней командой лиги без победы.

Журналист Михаил Спиваковский сообщил, что "Шахтер" не будет увольнять своего тренера, несмотря на поражение от "Ворсклы". "Я позвонил одному из топ-менеджеров "Шахтера" и спросил, какая ситуация сейчас. Я получил ответ, что на сегодня, на данный момент, вопрос отставки не стоит. "Шахтер" готовится к матчу с Антверпеном", – рассказал ведущий ТаТоТаке.

Руслан Малиновский вернулся в основной состав "Дженоа" и провел 67 минут в матче с "Удинезе" (2:2). Украинский полузащитник принял участие в одном из голов своей команды. Менее удачно дебютировал в основе "Валенсии" Роман Яремчук. 27-летний нападающий не выполнил ни одного удара и был заменен в перерыве матча с "Бетисом" (0:3). Виктор Коваленко за "Эмполи" не играл.