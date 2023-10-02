ВСУ уничтожили уже 9000 боевых бронированных машин с 24.02.22. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
За воскресенье, 1 октября, было ликвидировано еще 510 оккупантов
The New York Times
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 02.10.23.
За воскресенье, 1 октября, было ликвидировано еще 510 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 279080 человек.
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Также за минувшие сутки было уничтожено 127 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 48 единиц артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 4717 (+15) ед,
- боевых бронированных машин - 9000 (+9) ед,
- артиллерийских систем - 6525 (+48) ед,
- РСЗО - 801 (+3) ед,
- средства ПВО - 540 (+3) ед,
- самолетов - 315 (0) ед,
- вертолетов - 316 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5061 (+18) ед,
- крылатые ракеты - 1529 (0) ед,
- корабли / катера - 20 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8909 (+26) ед,
- специальная техника - 938 (+5) ед.
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