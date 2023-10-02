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ВСУ уничтожили уже 9000 боевых бронированных машин с 24.02.22. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

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За воскресенье, 1 октября, было ликвидировано еще 510 оккупантов

ВСУ уничтожили уже 9000 боевых бронированных машин с 24.02.22. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

The New York Times

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 02.10.23.

За воскресенье, 1 октября, было ликвидировано еще 510 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 279080 человек.

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Также за минувшие сутки было уничтожено 127 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 48 единиц артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 4717 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин - 9000 (+9) ед,
  • артиллерийских систем - 6525 (+48) ед,
  • РСЗО - 801 (+3) ед,
  • средства ПВО - 540 (+3) ед,
  • самолетов - 315 (0) ед,
  • вертолетов - 316 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5061 (+18) ед,
  • крылатые ракеты - 1529 (0) ед,
  • корабли / катера - 20 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8909 (+26) ед,
  • специальная техника - 938 (+5) ед.
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