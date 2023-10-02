ВСУ уничтожили уже 9000 боевых бронированных машин с 24.02.22. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 02.10.23.

За воскресенье, 1 октября, было ликвидировано еще 510 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 279080 человек.

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Также за минувшие сутки было уничтожено 127 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 48 единиц артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: