Цуренко на отказе вышла во второй круг турнира в Пекине
Отличный старт в исполнении украинки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Леся Цуренко выиграла свой стартовый матч на турнире WTA 1000 в Китае. В матче первого круга украинка обыграла Чжу Линь из Китая.
Пекин, Китай. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) - Чжу Линь (Китай) 6:0, 3:0 (отказ)
Для нашей теннисистки это третья победа в четырёх матчах против Чжу Линь. Первый сет Цуренко "всухую" выиграла, а во втором при счетё 3:0 китаянка снялась с турнира.
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Напомним, на прошлой неделе Чжу Линь смогла дойти до финала на Азиатских играх в Ханчжоу.
В следующем круге Цуренко сыграет с Вероникой Кудерметовой (-, 16).
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