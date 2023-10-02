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Цуренко на отказе вышла во второй круг турнира в Пекине

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Отличный старт в исполнении украинки

Цуренко на отказе вышла во второй круг турнира в Пекине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Леся Цуренко выиграла свой стартовый матч на турнире WTA 1000 в Китае. В матче первого круга украинка обыграла Чжу Линь из Китая.

Пекин, Китай. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) - Чжу Линь (Китай) 6:0, 3:0 (отказ)

Для нашей теннисистки это третья победа в четырёх матчах против Чжу Линь. Первый сет Цуренко "всухую" выиграла, а во втором при счетё 3:0 китаянка снялась с турнира.

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Напомним, на прошлой неделе Чжу Линь смогла дойти до финала на Азиатских играх в Ханчжоу.

В следующем круге Цуренко сыграет с Вероникой Кудерметовой (-, 16).

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В статье: Леся Цуренко
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