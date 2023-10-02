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РФ ночью атаковала Украину Шахедами. В Воздушных силах назвали цель ночной атаки россиян

Общие новости
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В ночь на 2 октября масштабную воздушную тревогу объявляли дважды

РФ ночью атаковала Украину Шахедами. В Воздушных силах назвали цель ночной атаки россиян

Zelenskiy Official

UA-Футбол
Новина українською

Российские удары направлены на военные и инфраструктурные объекты Украины. Оккупанты запускают небольшое количество дронов, прокладывают пути, чтобы разведать нашу ПВО.

"Конечно враг преследует разные цели. Не надо думать, что это всего лишь разведка боем. Это направленные удары. Если даже дронов меньше чем обычно, это все-таки направленные удары по определенным объектам военным или инфраструктурным. Решили они на этот раз меньше (дронов - ред.) запустить. Но это не говорит о том, что не следует ожидать (атак - ред.) в течение дня", - сказал Игнат.

По его словам, россияне запускают небольшое количество дронов, прокладывают пути, чтобы увидеть, какие средства у нас есть и работают ли они.

"Сегодня в конце концов небольшая относительно атака. Но все равно она сопровождается сигналом воздушной тревоги, как бы там ни было. Относительно тех 4 дронов сбитых, то есть еще информация о том, что враг применял и баллистическую ракету на одном из направлений. Уточняется что с ней произошло", - рассказал спикер.

В ночь на 2 октября масштабную воздушную тревогу объявляли аж дважды. Первый раз из-за ракетной и дроновой опасности. Тогда "краснели" Херсонская, Николаевская, Днепропетровская и Кировоградская области. К тому же в Кривом Роге раздавались взрывы.

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Второй раз объявляли тревогу в Киеве и ряде других областей, Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.

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В статье: война с россией
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Источник:
rbc

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