Инсайдер: Павелко предлагали сдать должность главы УАФ и на следующий день выйти на свободу

Журналист и ведущий футбольного шоу ТаТоТаке Михаил Спиваковский открыл некоторые детали закулисной работы УАФ. В частности, инсайдер сообщил, что готовится почва для выборов главы УАФ.

– Что нужно для того, чтобы сейчас состоялись перевыборы главы УАФ? Я слышал из многих источников, что Павелко, - там, где он сейчас находится, - предлагали сдать должность и выйти на свободу на следующий же день. Павелко говорит: нет, нет и еще раз нет. Как говорят некоторые из футбольной среды – сражается, настоящий боец.

Так что же должно случиться? Три четверти из центров футбольного сообщества, коллективных членов, должны проявить свою волю для созыва внеочередного исполкома УАФ, на котором будет назначена дата Конгресса. Сейчас есть несколько агентств влияния, которые системно работают, путешествуя по футбольной карте и "обрабатывая" эти три четверти. После этого будут выборы. Мы понимаем, что есть безальтернативная сильная фигура, которая будет претендовать на место главы УАФ [источник намекает на Андрея Шевченко, - примечание], - сказал Спиваковский.