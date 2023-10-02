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Ударные дроны атаковали российский авиазавод, где производили ракеты Х-59 - ГУР

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Три из четырех дронов попали в цель

Ударные дроны атаковали российский авиазавод, где производили ракеты Х-59 - ГУР

ГУР

UA-Футбол
Новина українською

1 октября 2023 года в результате удара по Смоленскому авиационному заводу нарушен процесс по производству ракет Х-59 различных модификаций. Согласно подтвержденным данным, три из четырех дронов попали в цель, нанеся значительные повреждения производственным мощностям военного предприятия государства-агрессора.

Ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса "воздух-поверхность" с дальностью до 280 км - одна из тех, которыми российские воздушно-космические силы чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине.
От применения такого оружия больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.

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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
02.10.2023 в 14:28
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