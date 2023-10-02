Ударные дроны атаковали российский авиазавод, где производили ракеты Х-59 - ГУР
Три из четырех дронов попали в цель
ГУР
1 октября 2023 года в результате удара по Смоленскому авиационному заводу нарушен процесс по производству ракет Х-59 различных модификаций. Согласно подтвержденным данным, три из четырех дронов попали в цель, нанеся значительные повреждения производственным мощностям военного предприятия государства-агрессора.
Ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса "воздух-поверхность" с дальностью до 280 км - одна из тех, которыми российские воздушно-космические силы чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине.
От применения такого оружия больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.
#ГУРінформує— Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) October 2, 2023
???? Ударні дрони атакували російський авіазавод, де виробляли ракети Х-59
✔️ 1 жовтня 2023 року внаслідок удару по Смоленському авіаційному заводу порушено процес з виробництва ракет Х-59 різних модифікацій.
???? https://t.co/O3ni8hmWVV pic.twitter.com/Knq8eIYcVA
Популярное сейчас
- ТаТоТаке: Коломойский в августе пообещал судейскому Комитету Украины бонус в тридцать миллионов гривен
- Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался о двух подряд поражениях его команды
- Юрий Вернидуб: Я просто не понимаю, как можно поставить такой пенальти. Но поставили. Значит – так надо
- Россия готовится к многолетним боевым действиям в Украине - британская разведка
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная невеста одного из лидеров сенсационного Руха. ФОТО