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Илон Маск высмеял Зеленского и призывы о военной помощи Украине. Киевское Динамо ответило американцу

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Американский гений транслирует очень странные политические соображения

Илон Маск высмеял Зеленского и призывы о военной помощи Украине. Киевское Динамо ответило американцу

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" в своих социальных сетях пристыдило американского бизнесмена Илона Маска, который на протяжении украино-российской войны уже неоднократно транслировал пропагандистские месседжи, подыгрывая кремлевскому режиму.

Последнее сообщение Маска касалась, в частности, Президента Украины Владимира Зеленского и имело целью высмеять призывы о военной помощи Украине.

"Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов", - подписал Илон Маск несмешливую фотографию Зеленского.

Киевское "Динамо" опубликовало сообщение с фотографией гримасы Маска, добавив подпись: "Твое лицо, когда ты уже пять минут не распространял российскую пропаганду".

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В статье: война с россией
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