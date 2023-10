Илон Маск высмеял Зеленского и призывы о военной помощи Украине. Киевское Динамо ответило американцу

Киевское "Динамо" в своих социальных сетях пристыдило американского бизнесмена Илона Маска, который на протяжении украино-российской войны уже неоднократно транслировал пропагандистские месседжи, подыгрывая кремлевскому режиму.

Последнее сообщение Маска касалась, в частности, Президента Украины Владимира Зеленского и имело целью высмеять призывы о военной помощи Украине.

Киевское "Динамо" опубликовало сообщение с фотографией гримасы Маска, добавив подпись: "Твое лицо, когда ты уже пять минут не распространял российскую пропаганду".

@elonmusk



Your face, when you haven't spread russian propaganda for 5 minutes pic.twitter.com/dZwSQ2iq2J