Илон Маск высмеял Зеленского и призывы о военной помощи Украине. Киевское Динамо ответило американцу
Американский гений транслирует очень странные политические соображения
фото з відкритих джерел
Киевское "Динамо" в своих социальных сетях пристыдило американского бизнесмена Илона Маска, который на протяжении украино-российской войны уже неоднократно транслировал пропагандистские месседжи, подыгрывая кремлевскому режиму.
Последнее сообщение Маска касалась, в частности, Президента Украины Владимира Зеленского и имело целью высмеять призывы о военной помощи Украине.
October 1, 2023
"Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов", - подписал Илон Маск несмешливую фотографию Зеленского.
Киевское "Динамо" опубликовало сообщение с фотографией гримасы Маска, добавив подпись: "Твое лицо, когда ты уже пять минут не распространял российскую пропаганду".
@elonmusk— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) October 2, 2023
Your face, when you haven't spread russian propaganda for 5 minutes pic.twitter.com/dZwSQ2iq2J
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