Суд официально признал Коломойского гражданином Украины
Суд ни разу не поднял вопрос и не выяснял, является ли Коломойский гражданином другой страны
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Согласно судебным материалам, Шевченковский районный суд Киева официально признал экс-президента «Днепра» Игоря Коломойского гражданином Украины и не выяснял, есть ли у олигарха гражданство другой страны.
Об этом свидетельствуют материалы суда, сообщают на Українськi Новини.
Избирая меру пресечения Коломойскому, суд отметил, что он родился в г. Днепропетровск и является гражданином Украины, который подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 УК Украины.
Суд ни разу не поднял вопрос и не выяснял, является ли Коломойский гражданином другой страны, в частности, имеет ли он гражданство Кипра и Израиля.
Напомним, 2 сентября, СБУ и БЭБ сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве и легализации имущества по другому делу. В этом случае речь идет о легализации более 500 млн грн нелегальных доходов через "Приватбанк" в 2013-2020 годах.
В тот же день Шевченковский районный суд Киева избрал бизнесмену Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в Днепре с возможностью внесения залога более чем в 500 млн грн. В настоящее время он находится в СИЗО.
15 сентября СБУ и БЭБ сообщили об еще одном подозрении Коломойскому о завладении средствами "ПриватБанка" на общую сумму 5,8 млрд грн в период с 2013 по 2014 годы.
16 сентября суд переизбрал меру пресечения Коломойскому - сумма залога увеличена до 3 млрд 891 млн грн.
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