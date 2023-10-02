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IIHF - не УЕФА. Россию не планируют возвращать в международный хоккей

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Президент IIHF Люк Тардиф заявил, что снимать бан с России федерация не планирует

IIHF - не УЕФА. Россию не планируют возвращать в международный хоккей

IIHF

Новина українською

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что организация сейчас не планирует возвращать к соревнованиям юниорские или молодежные сборные России.

Об этом он сказал в комментарии российским СМИ.

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– УЕФА — это УЕФА, а IIHF — это IIHF. Тем более, у нас нет турниров, где бы участвовали команды до 17 лет, — заявил Тардиф.

Он добавил, что решение на сезон-2023/24 уже принято и команды из России к нему допущены не будут.

Напомним, что IIHF отстранила все российские и белорусские национальные сборные и клубы от участия в международных соревнованиях после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. В марте 2023 года IIHF сообщила о продлении отстранения этих двух команд от своих соревнований до конца сезона-2023/24.

26 сентября во время заседания Исполкома УЕФА решили допустить к соревнованиям российские юношеские команды в возрасте до 17 лет. Решение их вернуть в УЕФА объяснили тем, что “действия взрослых не должны влиять на развитие детей”.

Также отметим, что о том, что их команды не будут играть с россиянами в любых возрастных категориях заявили федерации Украины, Румынии, Норвегии, Литвы, Латвии, Эстонии, Польше, Швеции, Финляндии, Дании, Ирландии и Англии.

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В статье: Россия УЕФА война с россией
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