Коломойский, Аваков, Билецкий и Семенченко попали на России в список "террористов и экстремистов"

Росфинмониторинг внес украинского бизнесмена, экс-президента "Днепра" Игоря Коломойского в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об "их причастности к экстремистской деятельности или террору".

Соответствующая информация появилась в списке Росфинмониторинга в понедельник.

Также в список попали бывший глава МВД Украины Арсена Аваков, командир "Азова" Андрей Билецкий и украинский военный деятель Константин Гришин (Семен Семенченко).

Напомним, что Игорь Коломойский проходит обвиняемым по ряду уголовных дел ПриватБанка - завледением активами, отмывании больших сумм средств путем вывода за границу.

На данный момент Коломойский находится под стражей с правом залога в сумме 3 млрд 891 млн гривен.