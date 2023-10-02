Коломойский, Аваков, Билецкий и Семенченко попали на России в список "террористов и экстремистов"
На России своя атмосфера
24tv.ua
Росфинмониторинг внес украинского бизнесмена, экс-президента "Днепра" Игоря Коломойского в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об "их причастности к экстремистской деятельности или террору".
Соответствующая информация появилась в списке Росфинмониторинга в понедельник.
Также в список попали бывший глава МВД Украины Арсена Аваков, командир "Азова" Андрей Билецкий и украинский военный деятель Константин Гришин (Семен Семенченко).
Напомним, что Игорь Коломойский проходит обвиняемым по ряду уголовных дел ПриватБанка - завледением активами, отмывании больших сумм средств путем вывода за границу.
На данный момент Коломойский находится под стражей с правом залога в сумме 3 млрд 891 млн гривен.
Популярное сейчас
- Сабо: Не понимаю, для чего Александрии тренер, если он не занимается командой
- На матче Минай - Оболонь члены бригады арбитров ругали футболистов нецензурной лексикой
- Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался о двух подряд поражениях его команды
- Украина пошла на уступки Венгрии чтобы разблокировать 500 млн евро из военного фонда ЕС
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная невеста одного из лидеров сенсационного Руха. ФОТО