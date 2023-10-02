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Коломойский, Аваков, Билецкий и Семенченко попали на России в список "террористов и экстремистов"

Общие новости
(1 голосов)

На России своя атмосфера

Коломойский, Аваков, Билецкий и Семенченко попали на России в список "террористов и экстремистов"

24tv.ua

Новина українською

Росфинмониторинг внес украинского бизнесмена, экс-президента "Днепра" Игоря Коломойского в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об "их причастности к экстремистской деятельности или террору".

Соответствующая информация появилась в списке Росфинмониторинга в понедельник.

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Также в список попали бывший глава МВД Украины Арсена Аваков, командир "Азова" Андрей Билецкий и украинский военный деятель Константин Гришин (Семен Семенченко).

Напомним, что Игорь Коломойский проходит обвиняемым по ряду уголовных дел ПриватБанка - завледением активами, отмывании больших сумм средств путем вывода за границу.

На данный момент Коломойский находится под стражей с правом залога в сумме 3 млрд 891 млн гривен.

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В статье: Игорь Коломойский Арсен Аваков Андрей Билецкий война с россией
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Комментарии (12)
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БульбаШ (Харьков) (ХАРЬКОВ)
02.10.2023 в 20:45
Игры патриотов.
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0
0
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
02.10.2023 в 20:18
Це такий спосіб через свої еФСБешні канали підняти серед нас патріотичний статус вищезгаданих аферистів . Імхо .
Ответить
0
-1
SeventyFour (Phoenix)
02.10.2023 в 18:54
Порошенко и Ахметова нет в списке. Странно да?
Ответить
+5
-4
Адам Жоржевич (Хмельницький)
02.10.2023 в 19:10
Придурок зазомбований, у тебе інтелект як у мавпи неприв'язаної.
Ответить
+3
-2
SeventyFour (Phoenix)
02.10.2023 в 20:26
Сходи мозги промой от шоколада
0
0
aleks68
02.10.2023 в 20:46
осёл феникс
0
0
Zapp Brannigan (Київ)
02.10.2023 в 19:25
Тю, так багато кого нема - від Залужного і до Яроша...
Ответить
+2
0
FC Energy (Новая Каховка)
02.10.2023 в 19:29
пороха и не будет, за 5 лет попила страны медаль вручить должны
Ответить
+3
-2
Zapp Brannigan (Київ)
02.10.2023 в 19:51
Ну, як ми бачимо, "нові чесні обличчя" пиляють не менше, а може і більше (принаймні, яєць по 17 грн у армії не було при жодному з папєрєдніків). Тому такоє... Як при Пороху нам Байден казав, що корупція - страшна наша проблема, так і при Зе каже абсолютно те же саме!
+2
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
02.10.2023 в 20:23
Ага, включили з усієї України 5 чоловік, для чого оце такі дурні коментарі, або сам дурень, або хоче інших показати такими.
0
0
aleks68
02.10.2023 в 20:44
любитель зелёных .....
0
0
aleks68
02.10.2023 в 20:45
и братьев суркисов тоже
Ответить
0
0

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