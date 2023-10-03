ВСУ уничтожили 111 единиц техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 03.10.23.

За понедельник, 2 октября, было ликвидировано еще 360 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 279440 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 111 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 40 единиц артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: