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ВСУ уничтожили 111 единиц техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

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За понедельник было ликвидировано еще 360 оккупантов

ВСУ уничтожили 111 единиц техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Генштаб ЗСУ

UA-Футбол
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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 03.10.23.
За понедельник, 2 октября, было ликвидировано еще 360 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 279440 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 111 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 40 единиц артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 4732 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин - 9008 (+8) ед,
  • артиллерийских систем - 6565 (+40) ед,
  • РСЗО - 801 (0) ед,
  • средства ПВО - 540 (0) ед,
  • самолетов - 315 (0) ед,
  • вертолетов - 316 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5080 (+20) ед,
  • крылатые ракеты - 1529 (0) ед,
  • корабли / катера - 20 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8932 (+23) ед,
  • специальная техника - 943 (+5) ед.
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В статье: война с россией
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