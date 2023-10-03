ВСУ уничтожили 111 единиц техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
За понедельник было ликвидировано еще 360 оккупантов
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 03.10.23.
За понедельник, 2 октября, было ликвидировано еще 360 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 279440 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 111 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 40 единиц артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 4732 (+15) ед,
- боевых бронированных машин - 9008 (+8) ед,
- артиллерийских систем - 6565 (+40) ед,
- РСЗО - 801 (0) ед,
- средства ПВО - 540 (0) ед,
- самолетов - 315 (0) ед,
- вертолетов - 316 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5080 (+20) ед,
- крылатые ракеты - 1529 (0) ед,
- корабли / катера - 20 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8932 (+23) ед,
- специальная техника - 943 (+5) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
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