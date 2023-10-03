Входили 13 информаторов. СБУ раскрыла одну из крупнейших сетей агентов РФ под Николаевом
Сейчас фигуранты находятся под стражей
СБУ
Под Николаевом действовала одна из многочисленных сетей российских агентов. В нее входило 13 информаторов, которых раскрыла СБУ.
"Служба безопасности провела на Николаевщине масштабную спецоперацию, в результате которой нейтрализовала еще одну российскую агентурную сеть. В ее состав входило 13 местных жителей, которые работали на ФСБ", - говорится в сообщении.
Что делали информаторы?
- злоумышленники собирали разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории южного региона;
- они корректировали воздушные атаки рф по жилой и социальной инфраструктуре областного центра;
"Координаты украинских объектов российские информаторы передавали в фсб через "связного". Им оказался прокремлевский блогер Сергей Лебедев, более известный под псевдонимом "Лохматий", - добавили в СБУ.
В июне этого года СБУ разоблачила Лебедева на разведывательно-подрывной деятельности против Украины и сообщила о подозрении в государственной измене и в нарушении законов и обычаев войны.
В ходе расследования преступных действий "Лохматого" было установлено, что по указанию ФСБ он дистанционно создал на территории Николаевщины собственную агентуру.
"В ее состав вошли 13 местных подписчиков его Telegram-канала. Именно через этот интернет-ресурс фигурант вербовал своих агентов и затем получал от них разведданные", - добавили в ведомстве.
В результате оперативных действий сотрудники СБУ установили всех участников российской агентуры "Лохматого" и задержали их по разным местам пребывания.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили девяти задержанным о подозрении по ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Сейчас фигуранты находятся под стражей. Еще четырех участников вражеской агентуры суд признал виновными в совершенных преступлениях и назначил им от 8 до 15 лет тюрьмы.
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