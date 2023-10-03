Украина достигла функционального поражения Черноморского флота РФ - Минобороны Британии

Украинским войскам удалось фактически нанести поражение Черноморскому флоту Российской Федерации.

Об этом сказал младший министр обороны Великобритании Джеймс Гиппи в выступлении на Варшавском форуме по безопасности. Во время выступления он призвал высоко оценивать военные достижения Украины.

"Да, прогресс Украины медленный, но никто не может сказать, что его нет. Можно указывать на Харьковский прорыв как образец успеха. Но посмотрите на то, что Украина сделала сейчас в Черном море. Украина достигла функционального поражения российского Черноморского флота", - отметил Гиппи.

Комментируя сухопутное контрнаступление Украины, министр указал на то, что "каждый дюйм важен".

Ранее британская разведка сообщала, что повреждения Черноморского флота РФ после ряда атак - серьезные, но локальные. Флот остается способным выполнять свои основные задачи военного времени - наносить удары крылатыми ракетами и патрулировать местные районы безопасности.

Однако, по данным британской разведки, вполне вероятно, что его способность продолжать более широкое региональное патрулирование безопасности и обеспечивать фактическую блокаду украинских портов будет уменьшена. Также, вероятно, ухудшится его способность защищать свои активы в порту и проводить плановое техническое обслуживание.

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Что известно о ракетном ударе по ЧФ РФ в Севастополе

Днем 22 сентября в оккупированном Севастополе прогремело несколько мощных взрывов. Оккупационные власти сообщили о ракетном ударе по штабу Черноморского флота России.

Sky News со ссылкой на информацию ВВС Украины сообщили, что удар нанесли ракетами большой дальности Storm Shadow, которые предоставило Соединенное Королевство.