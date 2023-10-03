Украинским воинам передали вертолет Ми-2, который Мотор Сич пыталась скрыть от ВСУ

Работники ГБР передали украинским военным вертолет Ми-2, который бывшее руководство акционерного общества "Мотор Сич" пыталось скрыть от ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр ГБР.

Как отмечается, ГБР инициировало арест этого воздушного судна в июне 2023 года в рамках расследования уголовного производства по препятствованию законной деятельности ВСУ и пособничеству государству-агрессору.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что бывшее руководство "Мотор Сич" умышленно повредило другой вертолет, чтобы не передавать его военным для выполнения боевых задач на фронте.

"В ходе расследования ГБР выяснило, что в мае 2022 года по крайней мере еще один вертолет они приказали подчиненным перегнать сначала в одну из европейских стран, а затем на Ближний Восток. Все это делалось с целью воспрепятствовать его передаче ВСУ", - пояснили в ГБР.

В настоящее время воздушное судно возвращено в Украину и теперь будет выполнять задачи в одной из боевых частей ВСУ.

Следователи ГБР решают вопрос о привлечении одного из бывших руководителей предприятия к уголовной ответственности.

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