Украинским воинам передали вертолет Ми-2, который Мотор Сич пыталась скрыть от ВСУ
В настоящее время воздушное судно возвращено в Украину
dbr.gov.ua
Работники ГБР передали украинским военным вертолет Ми-2, который бывшее руководство акционерного общества "Мотор Сич" пыталось скрыть от ВСУ.
Об этом сообщает пресс-центр ГБР.
Как отмечается, ГБР инициировало арест этого воздушного судна в июне 2023 года в рамках расследования уголовного производства по препятствованию законной деятельности ВСУ и пособничеству государству-агрессору.
Ранее в СМИ распространилась информация о том, что бывшее руководство "Мотор Сич" умышленно повредило другой вертолет, чтобы не передавать его военным для выполнения боевых задач на фронте.
"В ходе расследования ГБР выяснило, что в мае 2022 года по крайней мере еще один вертолет они приказали подчиненным перегнать сначала в одну из европейских стран, а затем на Ближний Восток. Все это делалось с целью воспрепятствовать его передаче ВСУ", - пояснили в ГБР.
В настоящее время воздушное судно возвращено в Украину и теперь будет выполнять задачи в одной из боевых частей ВСУ.
Следователи ГБР решают вопрос о привлечении одного из бывших руководителей предприятия к уголовной ответственности.
Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.
ДБР передало військовим гелікоптер, який АТ «Мотор Січ» намагалось приховати від ЗСУ— ДБР (@dbr_gov_ua) October 3, 2023
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