Пекин. Марта Костюк сенсационно обыграла седьмую ракетку мира
Невероятный матч в исполнении украинки
фото - Getty Images
Украинская теннисистка Марта Костюк сенсационно обыграла седьмую ракетку мира и добыла вторую победу на турнире в Пекине.
Пекин, Китай. Второй круг
Марта Костюк (Украина) - Онс Жабер (Тунис, 7) 7:6(5), 6:1
Марта Костюк сумела реабилитироваться за поражение в четвертьфинале турнира в Аделаиде.
Матч продлился 1 час 17 минут. В третьем круге турнира в Пекине Марта Костюк сыграет против Людмилы Самсоновой (-). Украинка проиграла все три очных поединка, в том числе в этом сезоне на соревнованиях в Вашингтоне.
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