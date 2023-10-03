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Пекин. Марта Костюк сенсационно обыграла седьмую ракетку мира

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Невероятный матч в исполнении украинки

Пекин. Марта Костюк сенсационно обыграла седьмую ракетку мира

фото - Getty Images

Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк сенсационно обыграла седьмую ракетку мира и добыла вторую победу на турнире в Пекине.

Пекин, Китай. Второй круг
Марта Костюк (Украина) - Онс Жабер (Тунис, 7) 7:6(5), 6:1

Марта Костюк сумела реабилитироваться за поражение в четвертьфинале турнира в Аделаиде.

Матч продлился 1 час 17 минут. В третьем круге турнира в Пекине Марта Костюк сыграет против Людмилы Самсоновой (-). Украинка проиграла все три очных поединка, в том числе в этом сезоне на соревнованиях в Вашингтоне.

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В статье: Марта Костюк
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