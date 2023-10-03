Армения, несмотря на истерику России, ратифицировала Римский устав

Национальное собрание Армении приняло законопроект о ратификации Римского устава, на основе которого основан Международный уголовный суд, ранее издавший ордер на арест президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает News Armenia.

За решение проголосовали 60 депутатов, 22 выступили против. Для одобрения проекта необходимо было 54 голоса.

Читайте также В Карабахе ликвидирован замкомандующего "миротворческих" сил РФ

Перед голосованием две оппозиционные фракции заявили, что будут голосовать против.

Москва ранее назвала недружественным шагом намерение Еревана ратифицировать Римский устав и заявила, что этот шаг "будет иметь наиболее негативные последствия для двусторонних отношений".

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что решения Армении относительно Римского устава "чрезвычайно враждебны". При этом он отметил, что армянская сторона предложила заключить с Россией двустороннее соглашение по Римскому уставу.

Напомним, что Армения подписала Римский устав в 1998 году, но не ратифицировала его. В марте этого года Конституционный суд Армении принял решение, что Римский устав Международного уголовного суда соответствует конституции страны.

Что касается беспокойства России, то на днях представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян уточнил: после ратификации Римского устава об аресте президента РФ Путина при въезде в Армению не может быть речи, поскольку нынешние руководители государств наделены иммунитетом.

Государства, ратифицировавшие Римский устав, обязаны арестовать Владимира Путина в случае его приезда на территорию страны по ордеру, выданному Международным уголовным судом в контексте российской агрессии против Украины.