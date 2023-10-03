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Зеленский посетил военных на Купянско-Лиманском направлении и осмотрел танки Leopard 2

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Также президент вручил боевые награды нашим военным

Зеленский посетил военных на Купянско-Лиманском направлении и осмотрел танки Leopard 2

president.gov.ua

Новина українською

Президент Владимир Зеленский посетил украинских военных, воюющих на Купянско-Лиманском направлении, обсудив их потребности и ситуацию на поле боя.

Также президент осмотрел технику, которая участвовала в боях на Купянском направлении, и наградил бойцов.

"Для меня честь сегодня - наградить наших воинов, которые отличились во время защиты нашего государства. Особая честь - наградить боевых медиков. Спасибо за защиту Украины и украинцев! Это самая важная миссия. Желаю только победы!", - заявил Зеленский.

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По словам Зеленского, он также осмотрел технику - танки Leopard 2 и боевые машины пехоты CV-90, которые участвовали в боях на Купянском направлении.

Президент говорит, что обсудил с экипажами результаты применения танков и БМП. По словам Зеленского, воины довольны.

Глава государства поблагодарил бойцов за общение и шевроны.

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В статье: Владимир Зеленский война с россией
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