Стало известно имя боксера, который будет готовить Тайсона Фьюри к бою с Усиком

Австралийский боксер супертяжелого веса Джей Опетая заявил, что будет основным спарринг-партнером британца Тайсона Фьюри во время подготовки к титульному бою против украинца Александра Усика.

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"Тайсон Фьюри уже связался со мной. Он написал моему тренеру. Они пообщались о сотрудничестве. Знаете, я был очень близок к тому, чтобы готовить Тайсона к апрельскому бою против Усика, но тогда поединок не состоялся. Это крутой опыт, я с нетерпением жду наших совместных тренировок", - сказал Опетая в интервью Boxing King Media.

Напомним, в конце октября Фьюри в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проведет бой со звездой ММА камерунцем Фрэнсисом Нганну.