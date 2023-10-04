ЕС готовится объявить о начале переговоров по вступлению Украины, - Politico
Вероятно, официально об этом будет объявлено до конца года
president.gov.ua
Европейский союз, вероятно, уже к декабрю этого года объявит о начале переговоров по членству Украины. Об этом сообщает Politico.
Как пишет издание, по словам неназванного дипломата, Еврокомиссия после оценки прогресса Украины сделает заявление, "после которого государствам-членам ЕС будет очень тяжело отказать в начале переговоров по членству с нашей страной".
"Политический толчок вокруг этого будет слишком велик, чтобы отдельные страны-члены могли устоять. Рабочее предположение состоит в том, что до декабря Европейский совет примет решение об открытии переговоров", - добавил дипломат.
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Другой источник издания рассказал, что сейчас цель состоит в том, чтобы в декабре согласовать начало переговоров на политическом уровне, добавив, что фактически переговоры могут начаться до начала 2024 года.
Третий дипломат заявил журналистам, что в декабре лидеры "направят положительный сигнал" о будущем членстве Украины. Он также уточнил, что прогресс нашей страны в реформах обнадеживает, и проблематичным в краткосрочной перспективе может быть только вопрос нацменьшинств.
Напомним, в 2022 году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. После этого перед нашей страной поставили условия, чтобы стать членом блока.
Официальные представители Украины не раз заявляли, что рассчитывают начать переговоры о членстве в ЕС до конца 2023 года. Для этого нашей стране необходимо выполнить семь рекомендаций Еврокомиссии.
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