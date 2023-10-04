Палата представителей США отправила в отставку спикера Сената Маккарти

Палата представителей США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти. Его отставка была инициирована из-за договоренностей с Белым домом для недопущения "шатдауна" в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты голосования Палаты представителей США.

За увольнение Маккарти проголосовали 216 конгрессменов. Против выступили - 210. Это впервые в истории США, когда спикера Палаты представителей досрочно отправляют в отставку.

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Отметим, что Демократическая партия в полном составе проголосовала за отставку Маккарти, хотя накануне голосования в американских СМИ было много разговоров о том, не попытаются ли демократы спасти Маккарти от отставки, выдвинув ему определенные условия, в том числе и поддержку предоставления помощи Украине.

Предложение отправить спикера Палаты представителей в отставку выдвинул его однопартиец-республиканец Мэтт Гетц после того, как Маккарти не допустил остановку финансирования правительства США из-за проблем с принятием бюджета на 2024 год.

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Маккарти поддержал законопроект о финансировании правительства США до 17 ноября, но при этом не ввел никаких сокращений расходов или изменений в пограничной безопасности, к которым призывали его коллеги из Республиканской партии.

Сегодня Палата представителей не смогла отложить или заблокировать попытку Гетца запустить процесс отставки Маккарти. Это открыло путь к голосованию по увольнению Маккарти с должности, но сначала конгрессмены должны были провести часовые дебаты.

После увольнения Маккарти с должности его кресло, очевидно, займет временный преемник (из перечня конгрессменов, который сам Маккарти сложил сразу после своего избрания в январе этого года). Однако его полномочия, по мнению большинства экспертов по регламенту Палаты представителей, будут крайне ограничены: он сможет разве что вести заседание для избрания нового спикера.

Поиск нового спикера обещает быть крайне проблематичным: Демократическая партия имеет меньшинство в Палате представителей, так что на кресло спикера претендовать не может. Вместо этого группа трампистов-республиканцев (куда зачисляют несколько десятков конгрессменов), способна заблокировать избрание любого спикера от своей партии. В январе выбрать Маккарти спикером из-за позиции трампистов удалось лишь с 15-й попытки.

Дальнейшее выделение Украине военной и другой помощи требует результативного голосования в Конгрессе. В случае, если Палата представителей будет фактически заблокирована из-за отсутствия спикера, принять такое решение будет невозможно.

В то же время в Белом доме уверяли, что события в Конгрессе США не должны повлиять на помощь Украине. "Мы знаем, что подавляющее большинство членов Конгресса поддерживают дополнительную помощь Украине", - заявлял представитель администрации президента США Джон Кирби.