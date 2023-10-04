Сборная Украины по волейболу уступила Италии в отборочном турнире к Олимпиаде-2024
Обидное поражение
Фото: cev.eu
В группе А в бразильском городе Рио-де-Жанейро мужская сборная Украины провела матч с Италией.
С начала матча наши волейболисты трижды успели повести в счете, но все же не сумели удержать преимущество. При счете 20:15 украинцы смогли навязать свою игру и сократили отставание 22:22. К сожалению, концовка сета осталась за итальянцами 25:23.
Второй сет начался с равной борьбы, но она продолжалась не долго и после 11:11 подопечные Угиса Крастиньша проиграла семь подач, при этом выиграв только одну. В итоге счет партии стал 25:16.
В третьем сете украинцы пытались реабилитироваться, но все же им этого не удалось сделать – 25:16.
Отборочный турнир к Олимпиаде-2024 по волейболу. Мужчины. Группа А. 3 тур.
Италия – Украина 3:0 (25:23, 25:16, 25:16)
Свой следующий матч украинцы проведут 5 октября с хозяевами турнира сборной Бразилии.
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