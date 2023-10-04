ВСУ уничтожили почти полсотни артиллерийских систем за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
За вторник было ликвидировано еще 450 оккупантов
53 ОМБр
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 04.10.23.
За вторник, 3 октября, было ликвидировано еще 450 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 279890 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 154 единицы техники и вооружения. В частности, добавилось 47 единиц артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 4745 (+13) ед,
- боевых бронированных машин - 9026 (+18) ед,
- артиллерийских систем - 6612 (+47) ед,
- РСЗО - 802 (+1) ед,
- средства ПВО - 540 (0) ед,
- самолетов - 315 (0) ед,
- вертолетов - 316 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5121 (+41) ед,
- крылатые ракеты - 1530 (+1) ед,
- корабли/катера - 20 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8962 (+30) ед,
- специальная техника - 946 (+3) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
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