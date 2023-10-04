В НАТО высказались о возможной войне с Россией: Выставим 300 000 военных, уничтожим ракетные системы
У НАТО есть план действий на случай войны
Getty Images/Global Images Ukraine
Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр рассказал о действиях Альянса в случае "большого конфликта" с Россией. Об этом он сообщил во время Варшавского форума по безопасности, цитирует его Укринформ.
По его словам, в НАТО поняли потребность в большем количестве боеспособных солдат, а потому было принято решение об увеличении численности сил быстрого реагирования до 300 000 военных.
"300 000 военнослужащих - это та цифра, которой должно быть достаточно для Альянса в случае начала крупного конфликта с Россией", - сказал Бауэр.
Он отметил, что построение противовоздушной обороны - это также уничтожение ракетных систем на территории России.
"Можно сделать две вещи. Вы можете ждать, пока ракеты долетят до вас, а затем сбивать их. Для этого понадобится множество ракет, как мы видим в Украине. Или вы используете ракеты, чтобы уничтожить системы, из которых россияне выпускают эти ракеты по вам", - заявил адмирал.
Напомним, что 28 сентября генсек Альянса Столтенберг приехал с неанонсированным визитом в Киев. Он встретился с президентом Зеленским, обсудили вопросы усиления ПВО.
Популярное сейчас
- "Этот первый шанс – мой позор". Как 16-летний Месси дебютировал за Барселону
- Провалы английских топов в ЛЧ, всемогущий Беллингем и потеря Цыганкова. Главные новости за 3 октября
- Палата представителей США отправила в отставку спикера Сената Маккарти
- Россия готовится к многолетним боевым действиям в Украине - британская разведка
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО