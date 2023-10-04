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В НАТО высказались о возможной войне с Россией: Выставим 300 000 военных, уничтожим ракетные системы

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У НАТО есть план действий на случай войны

В НАТО высказались о возможной войне с Россией: Выставим 300 000 военных, уничтожим ракетные системы

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр рассказал о действиях Альянса в случае "большого конфликта" с Россией. Об этом он сообщил во время Варшавского форума по безопасности, цитирует его Укринформ.


По его словам, в НАТО поняли потребность в большем количестве боеспособных солдат, а потому было принято решение об увеличении численности сил быстрого реагирования до 300 000 военных.

"300 000 военнослужащих - это та цифра, которой должно быть достаточно для Альянса в случае начала крупного конфликта с Россией", - сказал Бауэр.

Он отметил, что построение противовоздушной обороны - это также уничтожение ракетных систем на территории России.

"Можно сделать две вещи. Вы можете ждать, пока ракеты долетят до вас, а затем сбивать их. Для этого понадобится множество ракет, как мы видим в Украине. Или вы используете ракеты, чтобы уничтожить системы, из которых россияне выпускают эти ракеты по вам", - заявил адмирал.


Напомним, что 28 сентября генсек Альянса Столтенберг приехал с неанонсированным визитом в Киев. Он встретился с президентом Зеленским, обсудили вопросы усиления ПВО.

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В статье: война с россией
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Источник:
news.liga

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Комментарии (1)
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prom (Черкаssы)
04.10.2023 в 13:12
"Він зазначив, що побудова протиповітряної оборони – це також знищення ракетних систем на території Росії" - як, прямо знищувати? Прямо таки на території росії!? Так по території росії не можна, бо це ескалація, бо путін нападьот!
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