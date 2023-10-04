Россия прибегает к новой тактике, чтобы не дать Украине удерживать позиции - New York Times

Российское командование использует тактику "эластичной обороны" в войне против Украины, сначала уступая позиции, а затем нанося ответные удары. Они делают это, чтобы не дать Украине удерживать населенные пункты и другие позиции как плацдармы для будущих атак, пишет NY Times.

Эксперты отмечают, что вместо того, чтобы удерживать линию окопов любой ценой перед лицом украинского наступления, российское командование применило давнюю военную тактику, известную как "эластичная оборона".

Для реализации этой тактики россияне отходят на вторую линию позиций, поощряя украинские войска продвигаться вперед, а затем наносят ответный удар, когда силы противника становятся уязвимыми, во время передвижения по открытой местности или когда они подходят к недавно оставленным российским позициям.

Цель состоит в том, чтобы не дать украинским войскам фактически закрепиться на позиции и использовать ее как базу для дальнейшего наступления.

Впрочем, эта тактика является лишь одним из нескольких факторов, препятствующих быстрому прогрессу ВСУ. Украинские чиновники и военные эксперты выделяют еще ряд факторов, таких как использование оккупантами плотных минных полей, сетей окопов и танковых заграждений, а также нежелание союзников по НАТО предоставить Украине современные истребители и оружие большей дальности на более ранних этапах войны.

NYT пишет, что, вероятно, самой серьезной проблемой для Украины являются большие запасы артиллерии в России, развернутые на протяжении всей войны, и не в последнюю очередь для отражения контрнаступления, начавшегося в июне.