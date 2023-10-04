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Спецназовцы ГУР МО десантировались в оккупированном Крыму и нанесли поражение россиянам. ВИДЕО

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Видео опубликовало ГУР МО Украины

Спецназовцы ГУР МО десантировались в оккупированном Крыму и нанесли поражение россиянам. ВИДЕО

instagram.com/diukraine

Новина українською

Воины спецподразделения ГУР МО высадились на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, не раскрывая, когда происходила высадка.

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"Спецназовцы "Стугны" и "Братства" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины десантировались на территории Крымского полуострова и нанесли огневое поражение московским оккупантам!

Крым будет украинским!" - говорится в сообщении.

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В статье: война с россией
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