СБУ в Белгородской области поразила новейший российский комплекс ПВО С-400 Триумф . ВИДЕО

СБУ поразила россиский комплекс ПВО С-400 "Триумф" в Белгородской области. Цена такого комплекса – 1,2 млрд. дол.

Детали акции пока что остаются неизвестными.

Как сообщает Оперативний ЗСУ, на выложенных россиянами видео слышно около 20 взрывов в месте расположения "Триумфа" и его РЛС. В настоящее время в соседних населенных пунктах исчез свет.

Это уже второй комплекс "Триумф", который СБУ разбила за последний месяц. Первый был поражен в Евпатории 14 сентября.