СБУ в Белгородской области поразила новейший российский комплекс ПВО С-400 Триумф . ВИДЕО
Детали акции пока что остаются неизвестными
getty images
СБУ поразила россиский комплекс ПВО С-400 "Триумф" в Белгородской области. Цена такого комплекса – 1,2 млрд. дол.
Детали акции пока что остаются неизвестными.
Как сообщает Оперативний ЗСУ, на выложенных россиянами видео слышно около 20 взрывов в месте расположения "Триумфа" и его РЛС. В настоящее время в соседних населенных пунктах исчез свет.
Это уже второй комплекс "Триумф", который СБУ разбила за последний месяц. Первый был поражен в Евпатории 14 сентября.
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