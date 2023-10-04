  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. СБУ в Белгородской области поразила новейший российский комплекс ПВО С-400 Триумф . ВИДЕО
В тренде

СБУ в Белгородской области поразила новейший российский комплекс ПВО С-400 Триумф . ВИДЕО

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Детали акции пока что остаются неизвестными

СБУ в Белгородской области поразила новейший российский комплекс ПВО С-400 Триумф . ВИДЕО

getty images

Новина українською

СБУ поразила россиский комплекс ПВО С-400 "Триумф" в Белгородской области. Цена такого комплекса – 1,2 млрд. дол.

Детали акции пока что остаются неизвестными.

Как сообщает Оперативний ЗСУ, на выложенных россиянами видео слышно около 20 взрывов в месте расположения "Триумфа" и его РЛС. В настоящее время в соседних населенных пунктах исчез свет.

Это уже второй комплекс "Триумф", который СБУ разбила за последний месяц. Первый был поражен в Евпатории 14 сентября.

Читайте такжеНочью возле Евпатории был уничтожен российский комплекс ПВО С-400 Триумф стоимостью 1,2 миллиарда долларов

По теме
yellow-arrow
Игра за шесть очков. Антверпен - Шахтер. Текстовая трансляция матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
ФИФА вслед за УЕФА допустила юношеские сборные России U-17
yellow-arrow
Рух U-19 не смог обыграть Сараево в Юношеской Лиге УЕФА
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде