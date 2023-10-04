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Рух U-19 не смог обыграть Сараево в Юношеской Лиге УЕФА

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Ответный матч состоится 25 октября

Рух U-19 не смог обыграть Сараево в Юношеской Лиге УЕФА

Фото: ФК Рух/Автор - невідомий

Новина українською

Чемпион Украины U-19 “Рух” не смог справиться в первом матче первого раунда Юношеской Лиги чемпионов с “Сараево”. Более того – украинской команде пришлось отыгрываться после гола Нурковича в первом тайме.

В конечном итоге Андрей Китела отыграл один гол с пенальти, но на большее команды Михаила Дячук-Ставицкого не хватило, хотя у “Руха” были моменты. На последних секундах львовская команда осталась в меньшинстве из-за удаления Кителы.

Ответный матч состоится 25 октября.

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“Рух” U-19 – “Сараево” U-19 1:1

Голы: Китела 66 (пен.) – Нуркович 23

Удаление: Китела 90+4

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В статье: Рух (Львов)
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