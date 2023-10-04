Расследование по крупнейшему делу Майдана завершено: под суд пойдут Янукович и экс-силовики

В Украине завершили расследование по крупнейшему делу Майдана. Теперь перед судом предстанет бывший президент Виктор Янукович и весь тогдашний силовой блок за расстрел "Небесной сотни".

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Как было установлено расследованием, тогдашний президент Янукович при подстрекательстве представителей государства-агрессора создал организованную преступную группу "с целью незаконного препятствования организации и проведению митингов в поддержку подписания Соглашения об ассоциации с ЕС".

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Отмечается, что они организовали совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений в отношении протестующих.

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По данным следствия, в состав преступной группы Янукович привлек бывших:

министра внутренних дел (Виталий Захарченко) и его заместителя,

командующего внутренними войсками МВД (Станислав Шуляк),

председателя Службы безопасности (Александр Якименко) и его заместителя,

начальника ГУ МВД в Киеве (Валерий Коряк) и его заместителя,

командира столичного полка милиции особого назначения "Беркут" (Руслан Цикалюк),

главу Минобороны (Павел Лебедев).

"18-20 февраля 2014 года преступная группа под руководством экспрезидента организовала применение работниками правоохранительных органов и внутренних войск, с превышением служебных полномочий, физического насилия, огнестрельного оружия, военной техники и спецсредств, в том числе незаконно поставленных из РФ, для силового противодействия демонстрантов", - рассказали в генпрокуратуре.

В первой половине дня 18 февраля они организовали силовой разгон участников уличного хода в Верховную Раду в поддержку голосования за возвращение в Конституцию 2004 года.

После обеда в тот же день обвиняемые организовали штурм Майдана под предлогом "антитеррористической операции", а уже утром 20 февраля произошел расстрел митингующих сотрудниками "Беркута".

"Действия обвиняемых привели к массовым жертвам среди участников акций протеста. В том числе смерти 67 гражданских. Всего пострадали 887 гражданских и 132 правоохранителя. Нанесен имущественный ущерб на сумму более 16 млн грн", - говорится в заявлении Офиса генпрокурора.

Ранее сообщалось, что сроки давности по части дел, касающиеся разгона студентов на Майдане, истекают в декабре этого года.

Также начальник департамента Офиса генерального прокурора по делам "Майдана" Алексей Донской отмечал, что приговор по делу расстрелов на Институтской 20 февраля 2014 года должен быть оглашен уже в этом году.

Напомним также, что в прокуратуре еще в ноябре 2015 года заявляли, что решение о силовом разгоне студентов в ночь с 29 на 30 ноября принимал бывший президент Янукович.