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УАФ решительно осудила допуск ФИФА сборных России U-17 к международным соревнованиям

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ФИФА может принять данное решение вслед за УЕФА

УАФ решительно осудила допуск ФИФА сборных России U-17 к международным соревнованиям

УАФ

Новина українською

Украинская Ассоциация футбола выступила с заявлением, в котором решительно осуждает информацию о возможном решении ФИФА вслед за УЕФА вернуть в международные соревнования сборные России U-17.

"В связи с этим УАФ напоминает о своей четкой и бескомпромиссной позиции: мы категорически осуждаем соответствующее решение Исполнительного комитета УЕФА, а также потенциальное аналогичное решение Совета ФИФА.

Исчерпывающие аргументы и доводы относительно недопустимости принятия подобных решений были, в частности, изложены в официальном обращении УАФ в ФИФА, УЕФА и национальные ассоциации-члены УЕФА, которое было направлено в их адрес вчера.

Также УАФ призывает все национальные ассоциации бойкотировать попытку возвращения команд страны-агрессора к участию в международных соревнованиях", - говорится в заявлении Ассоциации.

Напомним, что вчера УАФ официально обратилась в УЕФА с просьбой пересмотреть решение о допуске российских сборных U-17.

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В статье: Россия УЕФА ФИФА УАФ война с россией
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Источник:
УАФ

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