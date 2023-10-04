УАФ решительно осудила допуск ФИФА сборных России U-17 к международным соревнованиям

Украинская Ассоциация футбола выступила с заявлением, в котором решительно осуждает информацию о возможном решении ФИФА вслед за УЕФА вернуть в международные соревнования сборные России U-17.

"В связи с этим УАФ напоминает о своей четкой и бескомпромиссной позиции: мы категорически осуждаем соответствующее решение Исполнительного комитета УЕФА, а также потенциальное аналогичное решение Совета ФИФА.

Исчерпывающие аргументы и доводы относительно недопустимости принятия подобных решений были, в частности, изложены в официальном обращении УАФ в ФИФА, УЕФА и национальные ассоциации-члены УЕФА, которое было направлено в их адрес вчера.

Также УАФ призывает все национальные ассоциации бойкотировать попытку возвращения команд страны-агрессора к участию в международных соревнованиях", - говорится в заявлении Ассоциации.