УАФ решительно осудила допуск ФИФА сборных России U-17 к международным соревнованиям
ФИФА может принять данное решение вслед за УЕФА
УАФ
Украинская Ассоциация футбола выступила с заявлением, в котором решительно осуждает информацию о возможном решении ФИФА вслед за УЕФА вернуть в международные соревнования сборные России U-17.
"В связи с этим УАФ напоминает о своей четкой и бескомпромиссной позиции: мы категорически осуждаем соответствующее решение Исполнительного комитета УЕФА, а также потенциальное аналогичное решение Совета ФИФА.
Исчерпывающие аргументы и доводы относительно недопустимости принятия подобных решений были, в частности, изложены в официальном обращении УАФ в ФИФА, УЕФА и национальные ассоциации-члены УЕФА, которое было направлено в их адрес вчера.
Также УАФ призывает все национальные ассоциации бойкотировать попытку возвращения команд страны-агрессора к участию в международных соревнованиях", - говорится в заявлении Ассоциации.
Напомним, что вчера
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