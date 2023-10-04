ФИФА вслед за УЕФА допустила юношеские сборные России U-17
И это официальное решение
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
ФИФА вслед за УЕФА допустила к международным соревнованиям юношеские сборные России U-17.
Решение было принято в среду, 4 октября на заседании Совета ФИФА.
Сборным России U-17 разрешат выступать на чемпионате мира, если они пройдут квалификацию. Российские национальные команды будут выступать под нейтральным флагом и без гимна.
Ранее подобное решение приняла УЕФА, разрешив мужской и женской сборным России U-17 участвовать в чемпионатах Европы, но без флага и гимна.
При этом совет ФИФА при этом снова осудил незаконную войну России в Украине и подтвердил, что другие условия решения, принятого 28 февраля 2022 года, остаются в силе до завершения конфликта.
Отметим, что ФИФА рассматривает чемпионат Европы среди юношей до 17 лет как де-факто отборочный турнир на ЧМ.
Решение ФИФА будет принято слишком поздно для проведения мужского чемпионата мира среди юношей до 17 лет в ноябре, но Россия может получить право на участие в женском чемпионате в следующем году.
До этого все российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований из-за агрессии против Украины.
Популярное сейчас
- Тренировал Марсель и Удинезе. Источник раскрыл персону возможного преемника ван Леувена в Шахтере
- Главный тренер Бенфики Рогер Шмидт оценил игру Анатолия Трубина в матче против Интера
- “Трубин делал невозможное”. A Bola назвала украинца лучшим игроком матча с Интером
- Силы обороны уничтожили еще три десятка артсистем. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
Новости по теме
- 20:42 Украинские УАФ официально обратилась в УЕФА с просьбой пересмотреть решение о допуске российских сборных U-17
- 00:10 Украинские УАФ: Решение УЕФА о допуске сборных России U-17 толерирует российскую агрессивную политику
- 18:55 Зарубежные УЕФА продолжает сотрудничать с РФС, в том числе и в финансовом плане