ФИФА вслед за УЕФА допустила юношеские сборные России U-17

ФИФА вслед за УЕФА допустила к международным соревнованиям юношеские сборные России U-17.

Решение было принято в среду, 4 октября на заседании Совета ФИФА.

Сборным России U-17 разрешат выступать на чемпионате мира, если они пройдут квалификацию. Российские национальные команды будут выступать под нейтральным флагом и без гимна.

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Ранее подобное решение приняла УЕФА, разрешив мужской и женской сборным России U-17 участвовать в чемпионатах Европы, но без флага и гимна.

При этом совет ФИФА при этом снова осудил незаконную войну России в Украине и подтвердил, что другие условия решения, принятого 28 февраля 2022 года, остаются в силе до завершения конфликта.

Отметим, что ФИФА рассматривает чемпионат Европы среди юношей до 17 лет как де-факто отборочный турнир на ЧМ.

Решение ФИФА будет принято слишком поздно для проведения мужского чемпионата мира среди юношей до 17 лет в ноябре, но Россия может получить право на участие в женском чемпионате в следующем году.

До этого все российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований из-за агрессии против Украины.