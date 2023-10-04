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Данилов: Украину могут представлять Зеленский и еще три человека. Остальные — это туристы

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Данилов: Украину могут представлять Зеленский и еще три человека. Остальные — это туристы

Getty Images / Global Images Ukraine

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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украину за границей могут представлять президент и еще три высших чиновника. Об этом он сообщил в интервью UkrlifeTV.

По его словам, представлять Украину на международных площадках могут Владимир Зеленский, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмыгаль и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Все остальные — это туристы. С ними можно общаться, но это не представители украинского народа", — сказал Данилов.

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Он отметил, что если человек является гражданином Украины и выступает за границей, то это не означает, что он представляет страну.

"У нас там есть группа в полосатых купальниках, которые ездят на всякие кейсы второго-третьего звена, так они всем известны. Если они будут пересекать черту дозволенного, то все будет иначе", — подчеркнул секретарь СНБО.

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В статье: Алексей Данилов война с россией
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