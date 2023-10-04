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Польша в следующем году планирует отменить помощь для украинских беженцев

Общие новости
(1 голосов)

Об этом сообщил представитель правительства Польши Петр Мюллер

Польша в следующем году планирует отменить помощь для украинских беженцев

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Представитель правительства Польши Петр Мюллер сообщил, что со следующего года страна начнет сокращать помощь для украинцев, прибывших в страну после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Об этом он сказал в интервью PAP.

"Эти решения, которые были приняты после начала войны в Украине, носят временный характер… В связи с тем, что эти решения будут постепенно терять силу, поскольку так прописано в законе, они не будут продолжаться", - сообщил Мюллер.

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Он отметил, что решения, прописанные в законе о помощи украинцам, утратят силу в первом квартале следующего года, выразив надежду, что "просто не придется их продолжать".

Согласно опубликованному в среду опросу центра Pollster для издания Super Express, на вопрос, должна ли Польша и дальше финансово поддерживать граждан Украины, 60% граждан Польши ответили негативно, 26% выступили за дальнейшую поддержку украинцев, а 14% не определились по этому поводу.

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В статье: война с россией
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Комментарии (4)
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Romerik (YNWA)
04.10.2023 в 22:07
Правильно. Хватить сидіти на шиї поляків, або як деякі хитровиїб*ні беруть допомогу і валять в наступну країну "збирати дань". Хто хотів, за 2 роки знайшов роботу, а халявщики підуть на...
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0
0
oda1979 (Запорожье)
04.10.2023 в 21:59
Одни немцы еще поддерживают беженцев
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0
0
Грязный Гаррик (C)
04.10.2023 в 21:47
Давно пора!Ждем аналогичные решение остальных стран!
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+3
0
terber (ternopil)
04.10.2023 в 21:54
теж згідний
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0
0

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