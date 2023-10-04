Польша в следующем году планирует отменить помощь для украинских беженцев

Представитель правительства Польши Петр Мюллер сообщил, что со следующего года страна начнет сокращать помощь для украинцев, прибывших в страну после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Об этом он сказал в интервью PAP.

"Эти решения, которые были приняты после начала войны в Украине, носят временный характер… В связи с тем, что эти решения будут постепенно терять силу, поскольку так прописано в законе, они не будут продолжаться", - сообщил Мюллер.

Он отметил, что решения, прописанные в законе о помощи украинцам, утратят силу в первом квартале следующего года, выразив надежду, что "просто не придется их продолжать".

Согласно опубликованному в среду опросу центра Pollster для издания Super Express, на вопрос, должна ли Польша и дальше финансово поддерживать граждан Украины, 60% граждан Польши ответили негативно, 26% выступили за дальнейшую поддержку украинцев, а 14% не определились по этому поводу.