Польша в следующем году планирует отменить помощь для украинских беженцев
Об этом сообщил представитель правительства Польши Петр Мюллер
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Представитель правительства Польши Петр Мюллер сообщил, что со следующего года страна начнет сокращать помощь для украинцев, прибывших в страну после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.
Об этом он сказал в интервью PAP.
"Эти решения, которые были приняты после начала войны в Украине, носят временный характер… В связи с тем, что эти решения будут постепенно терять силу, поскольку так прописано в законе, они не будут продолжаться", - сообщил Мюллер.
Он отметил, что решения, прописанные в законе о помощи украинцам, утратят силу в первом квартале следующего года, выразив надежду, что "просто не придется их продолжать".
Согласно опубликованному в среду опросу центра Pollster для издания Super Express, на вопрос, должна ли Польша и дальше финансово поддерживать граждан Украины, 60% граждан Польши ответили негативно, 26% выступили за дальнейшую поддержку украинцев, а 14% не определились по этому поводу.
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