Триумф Шахтера в Лиге чемпионов, провал ПСЖ, травма Ярмоленко. Главные новости за 4 октября
"Горняки" порадовали дважды за день
shakhtar.com
"Шахтер" героически победил "Антверпен" в ЛЧ
"Антверпен" выиграл первый тайм 2:0, но затем "Горняки" включились и вырвали драматичную победу - 3:2. Дубль оформил Даниил Сикан, еще один гол провел живой символ "Шахтера" Ярослав Ракицкий. Бельгийцы били пенальти на последней минуте, но и это не помогло. Браво, команда!
Остальная ЛЧ: провал "ПСЖ", успехи "Сити" и "Атлетико", скучная "Барса"
"ПСЖ" нескоро захочет вспоминать выезд в Ньюкасл - Мбаппе и компания проиграли 1:4. "Барса" на поле "Порту" почти не атаковала, но вымучила 1:0. Куда интереснее был "Ман Сити" на поле "Лейпцига" - отсюда и победа 3:1. "Фейенорд" не сдержал лидеров "Атлетико" Морату и Гризманна, и потому проиграл 2:3. Ну, и самый скучный топ-матч дня отбегали в Дортмунде - там "Боруссия" и "Милан" так и не забили.
Ярмоленко не поможет сборной в ближайших матчах
Характер травмы "Динамо" уточнит позже. Пока известно лишь, что пару недель ветеран точно пропустит. В сборную вместо него уже вызвали Назария Русина. Учитывая, что на днях выбыл и Виктор Цыганков, у наших явные проблемы на правом фланге атаки перед Мальтой и Северной Македонией.
Юношеская лига УЕФА: "Шахтер" победил, "Рух" - нет
Как и взрослые "Горняки", команда U-21 первой пропустила от "Антверпена", но дожала бельгийцев по ходу матча - 2:1. В то же время "Рух" U-21 не удержал победу над "Сараево", пропустив с пенальти (1:1). В этой паре судьба путевки во 2-й раунд решится в Боснии.
Чемпионат мира-2030 пройдет на трех континентах
Уругваю, Аргентине и Парагваю дадут провести по одному матчу ЧМ - это подарок ФИФА Южной Америке к столетию первого мундиаля. Дальше турнир переедет в Испанию, Португалию и Марокко; там же пройдут матч-открытие и решающие стадии турнира. Ранее в этой заявке вместо африканцев была Украина, но увы.
Евро-2028 примут Великобритания и Ирландия
Они остались единственными претендентами после того, как свою заявку сняла Турция. Вместо Евро-2028 турки хотят сконцентрироваться на Евро-2032 - с 99% вероятности турнир достанется именно им совместно с Италией. Решение УЕФА объявит на этой неделе.
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