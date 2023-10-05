Триумф Шахтера в Лиге чемпионов, провал ПСЖ, травма Ярмоленко. Главные новости за 4 октября

"Антверпен" выиграл первый тайм 2:0, но затем "Горняки" включились и вырвали драматичную победу - 3:2. Дубль оформил Даниил Сикан, еще один гол провел живой символ "Шахтера" Ярослав Ракицкий. Бельгийцы били пенальти на последней минуте, но и это не помогло. Браво, команда!

"ПСЖ" нескоро захочет вспоминать выезд в Ньюкасл - Мбаппе и компания проиграли 1:4. "Барса" на поле "Порту" почти не атаковала, но вымучила 1:0. Куда интереснее был "Ман Сити" на поле "Лейпцига" - отсюда и победа 3:1. "Фейенорд" не сдержал лидеров "Атлетико" Морату и Гризманна, и потому проиграл 2:3. Ну, и самый скучный топ-матч дня отбегали в Дортмунде - там "Боруссия" и "Милан" так и не забили.

Характер травмы "Динамо" уточнит позже. Пока известно лишь, что пару недель ветеран точно пропустит. В сборную вместо него уже вызвали Назария Русина. Учитывая, что на днях выбыл и Виктор Цыганков, у наших явные проблемы на правом фланге атаки перед Мальтой и Северной Македонией.

Как и взрослые "Горняки", команда U-21 первой пропустила от "Антверпена", но дожала бельгийцев по ходу матча - 2:1. В то же время "Рух" U-21 не удержал победу над "Сараево", пропустив с пенальти (1:1). В этой паре судьба путевки во 2-й раунд решится в Боснии.

Уругваю, Аргентине и Парагваю дадут провести по одному матчу ЧМ - это подарок ФИФА Южной Америке к столетию первого мундиаля. Дальше турнир переедет в Испанию, Португалию и Марокко; там же пройдут матч-открытие и решающие стадии турнира. Ранее в этой заявке вместо африканцев была Украина, но увы.

Они остались единственными претендентами после того, как свою заявку сняла Турция. Вместо Евро-2028 турки хотят сконцентрироваться на Евро-2032 - с 99% вероятности турнир достанется именно им совместно с Италией. Решение УЕФА объявит на этой неделе.