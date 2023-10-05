ВСУ уничтожили 99 единиц техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 05.10.23.

За среду, 4 октября, было ликвидировано еще 580 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 280470 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 99 единиц техники и вооружения. В частности, добавилась 31 единица артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: