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ВСУ уничтожили 99 единиц техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

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За среду было ликвидировано еще 580 оккупантов

ВСУ уничтожили 99 единиц техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Азов

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 05.10.23.
За среду, 4 октября, было ликвидировано еще 580 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 280470 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 99 единиц техники и вооружения. В частности, добавилась 31 единица артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 4757 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 9052 (+26) ед,
  • артиллерийских систем - 6643 (+31) ед,
  • РСЗО - 804 (+2) ед,
  • средства ПВО - 540 (0) ед,
  • самолетов - 315 (0) ед,
  • вертолетов - 316 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5129 (+8) ед,
  • крылатые ракеты - 1530 (0) ед,
  • корабли / катера - 20 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8980 (+18) ед,
  • специальная техника - 948 (+2) ед.
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В статье: война с россией
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