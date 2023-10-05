Ночная атака шахедов по Украине. Появились подробности уничтожения вражеских целей

В ночь на четверг, 5 октября, российские войска выпустили по Украине 29 дронов-камикадзе типа "Шахед". 24 из них сбила ПВО, в частности над тремя регионами юга.

"В ночь на 5 октября оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed" с южного направления, мыс Чауда (Крым). Всего зафиксировано пуски 29 ударных БпЛА", - говорится в сообщении Воздушных сил.

В частности, силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 24 "Shahed-131/136" в пределах Одесской, Николаевской и Кировоградской областей.

Николаевская область

Как рассказал председатель Николаевской оВА Виталий Ким, в ночь на 5 октября над Николаевской областью силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 10 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

Кировоградская и Одесская области

По данным Сил обороны юга Украины, над Одесской областью этой ночью силы ПВО сбили 5 дронов-камикадзе, а над Кировоградской - 9.

Последствия атаки

Как добавляют военные, враг продолжает попытки уничтожать припортовую и другую инфраструктуру юга, терроризирует и центральные регионы.