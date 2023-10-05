Более 100 тысяч россиян и тысяча танков. В ВСУ рассказали о самом тяжелом направлении фронта
Информация от начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ
Guillaume Ptak Photo
Сейчас самым тяжелым направлением фронта является именно Лимано-Купянский отрезок. Там ситуация тяжелее и динамичнее, чем на Бахмутском направлении.
Об этом сообщает начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.
На Бахмутском направлении в районе железной дороги продолжаются тяжелые бои. Украинские военные пытаются отбросить россиян и закрепиться на достигнутых рубежах.
При этом он отметил, что на Лимано-Купянском направлении ситуация тяжелее. Это направление более динамичное.
"Противник очень интенсивно использует свои новые штурмовики Су-35, которые могут стрелять как по воздушным, так и наземным целям. Преимущественно они заходят парами. Также враг использует вертолеты Ка-52, использует Су-25, иногда парами заходят Ми-8, но интенсивность штурмовых действий повысилась", - сказал спикер.
Так, на этом направлении за минувшие сутки было зафиксировано 8 боевых столкновений. К тому же, россияне выбрали новый населенный пункт для атак - Макеевка.
В свою очередь украинские защитники отражают вражеские атаки. Они наносят оккупантам огневого поражения по технике, в частности танках.
Только за минувшие сутки Силы обороны уничтожили 13 единиц вооружения и военной техники врага, а также ликвидировали или ранили 122 захватчиков. Им также удалось уничтожить два танка Т-72, 5 боевых бронированных машин - МТ-ЛБ, БТРы, БМД, две машины "Урал" и УАЗ.
ВСУ также поразили российскую станцию радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск" и повредили многотоварную радиолокационную станцию "Зоопарк".
По словам Евлаша, на Лимано-Купянском направлении сосредоточено более 110 тысяч личного состава российской армии, 1085 танков, почти 2 тысячи боевых бронированных машин, более 700 единиц артиллерийских систем и еще почти полтысячи РСЗО.
При этом на Бахмутском направлении захватчики держат 51 тысячу личного состава, 211 танков, тысячу боевых бронированных машин, 110 артиллерийских систем и еще 100 РСЗО.
Недавно в ВСУ сообщали, что россияне возобновили штурмы на линии Лиман-Купянск. Они начали активнее использовать авиацию.
При этом военные эксперты считают, что захватчики, вероятно, могут готовить новое наступление на Лимано-Купянском направлении позже осенью или зимой.
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