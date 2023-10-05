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В Украине 11 тысяч гражданских и почти 15 тысяч военных считаются пропавшими без вести, - МВД

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Общее количество - более 26 тыс. человек

В Украине 11 тысяч гражданских и почти 15 тысяч военных считаются пропавшими без вести, - МВД

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Chris McGrath

Новина українською

В Украине считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах 11 тысяч гражданских и 15 тысяч военных.

Об этом в эфире телемарафона сказал заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко, информирует "Интерфакс-Украина".

"В настоящее время более 26 тыс. человек находятся в розыске как пропавшие без вести при особых обстоятельствах. Из них 11 тыс. - это гражданские, почти 15 тыс. - военные", - отметил он.

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По его словам, МВД регистрирует информацию о каждом пропавшем без вести.

"Мы сотрудничаем с Национальной полицией Украины, с Главным управлением разведки, которые занимаются координацией поиска", - добавил он.

Тимченко уточнил, что на сегодняшний день почти 9 тыс. семей получили выписки из Единого реестра или пропавших без вести.

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В статье: война с россией
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