Россияне ударили по кафе и магазину на Харьковщине: известно о 49 погибших

Россияне обстреляли гражданский объект в селе Гроза, Купянского района, предварительно известно о 48 погибших.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Около 13:15 россияне обстреляли кафе и магазин в с. Гроза Купянского района, где было много гражданских людей.

Сейчас на месте продолжают работать спасатели. По состоянию на сейчас из-под завалов достали тела 49 погибших людей, среди них мальчик 6 лет.

6 человек, в том числе 1 ребенок, получили ранения. Медики оказывают им необходимую помощь. Спасательные работы на месте продолжаются", - написал Синегубов.