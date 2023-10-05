  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне ударили по кафе и магазину на Харьковщине: известно о 49 погибших
В тренде

Россияне ударили по кафе и магазину на Харьковщине: известно о 49 погибших

Общие новости
(1 голосов)

Очередной теракт российских оккупантов

Россияне ударили по кафе и магазину на Харьковщине: известно о 49 погибших

t.me/synegubov

Новина українською

Россияне обстреляли гражданский объект в селе Гроза, Купянского района, предварительно известно о 48 погибших.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Около 13:15 россияне обстреляли кафе и магазин в с. Гроза Купянского района, где было много гражданских людей.

Сейчас на месте продолжают работать спасатели. По состоянию на сейчас из-под завалов достали тела 49 погибших людей, среди них мальчик 6 лет.

6 человек, в том числе 1 ребенок, получили ранения. Медики оказывают им необходимую помощь. Спасательные работы на месте продолжаются", - написал Синегубов.

По теме
yellow-arrow
В Украине 11 тысяч гражданских и почти 15 тысяч военных считаются пропавшими без вести, - МВД
yellow-arrow
Более 100 тысяч россиян и тысяча танков. В ВСУ рассказали о самом тяжелом направлении фронта
yellow-arrow
Мужская сборная Украины по волейболу уступила Бразилии в решающем сете
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде