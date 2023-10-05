Шахтер: Мы должны кричать на весь мир, что сейчас Россия продолжает убивать мирное население Украины

"Шахтер" отреагировал на теракт Российской Федерации - обстрел продуктового магазина в Купянском районе Харьковщины.

"Возвращаясь в Украину после победы в матче Лиги чемпионов, узнаем ужасные новости. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по кафе и продуктовому магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области.

Пока известно о 49 погибших...

Мы должны кричать об этом на весь мир, чтобы люди не забывали, что сейчас Россия продолжает уничтожать мирное население Украины", – говорится в заявлении клуба.