Шахтер: Мы должны кричать на весь мир, что сейчас Россия продолжает убивать мирное население Украины
Очередной ужасный теракт России
t.me/synegubov
"Шахтер" отреагировал на
"Возвращаясь в Украину после победы в матче Лиги чемпионов, узнаем ужасные новости. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по кафе и продуктовому магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области.
Пока известно о 49 погибших...
Мы должны кричать об этом на весь мир, чтобы люди не забывали, что сейчас Россия продолжает уничтожать мирное население Украины", – говорится в заявлении клуба.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Tелеграм-канал Шахтаря
Популярное сейчас
- Виктория Бекхэм сказала, что они с Дэвидом - из рабочего класса. Услышав это, он заставил ее рассказать, что она ездила в школу на Rolls-Royce
- Матчи Зари и Шахтера в еврокубках, экзамен Полесья перед Динамо, Арсенал против Сити. Расписание футбола на 2 - 8 октября
- Триумф Шахтера в Лиге чемпионов, провал ПСЖ, травма Ярмоленко. Главные новости за 4 октября
- Илон Маск высмеял Зеленского и призывы о военной помощи Украине. Киевское Динамо ответило американцу
- Красотка дня. Эффектная девушка молодой звезды Брейдаблика. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн