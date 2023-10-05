Сборная Украины вышла в финал чемпионата мира для команд с игроками с нарушениями слуха
В финале украинцы сыграют против Японии
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В Малайзии проходит 4-й чемпионат мира, в котором принимают участие сборные команды людей с нарушениями слуха.
Наша сборная успешно проходит дистанцию и пробилась в финал.
Сборная Украины вышла из группы с Таиландом, Сенегалом и Аргентиной, а в плей-офф поочередно обыграла Нигерию (2:0), Иран (3:0) и Гану (1:1, 8:7 по пен.).
Теперь в финале, который состоится 7 октября, сборная Украины сыграет с Японией.
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