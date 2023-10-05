УАФ: Обстрел магазина на Харьковщине - это абсолютно сознательный теракт
Очередной террористический акт Российской Федерации
ДСНС
УАФ отреагировала на
"Сегодня днем рашисты нанесли террористический удар по селу Гроза Купянского района Харьковской области.
Ракета попала в обычный продуктовый магазин, это совершенно сознательный теракт. По состоянию на 16.00 погибли уже 49 человек...
Среди завалов нашли погибшего шестилетнего мальчика, а также раненую девочку", – заявили в УАФ.
По состоянию на 21^00 число жертв возросло до 51.
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Источник:УАФ
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