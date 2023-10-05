УАФ: Обстрел магазина на Харьковщине - это абсолютно сознательный теракт

УАФ отреагировала на теракт Российской Федерации - обстрел продуктового магазина и кафе в Купянском районе Харьковщины.

"Сегодня днем рашисты нанесли террористический удар по селу Гроза Купянского района Харьковской области.

Ракета попала в обычный продуктовый магазин, это совершенно сознательный теракт. По состоянию на 16.00 погибли уже 49 человек...

Среди завалов нашли погибшего шестилетнего мальчика, а также раненую девочку", – заявили в УАФ.

По состоянию на 21^00 число жертв возросло до 51.