  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Спасательные работы в с. Гроза на Харьковщине завершены: 51 человек погиб, 6 - пострадали. ФОТО
В тренде

Спасательные работы в с. Гроза на Харьковщине завершены: 51 человек погиб, 6 - пострадали. ФОТО

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Аварийно-спасательные работы после российского теракта завершены

Спасательные работы в с. Гроза на Харьковщине завершены: 51 человек погиб, 6 - пострадали. ФОТО

ДСНС

Новина українською

В с. Гроза Купянского района Харьковской области завершены аварийно-спасательные работы после удара РФ.

Читайте такжеРоссияне ударили по кафе и магазину на Харьковщине: известно о 49 погибших

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"По состоянию на 19:50 в с. Гроза Купянского района аварийно-спасательные работы завершены.

Всего погиб 51 человек (из них 1 ребенок 2017 г.р.), пострадали 6 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором был поминальный обед.

Спасательные работы в с. Гроза на Харьковщине завершены: 51 человек погиб, 6 - пострадали. ФОТО - изображение 1Спасательные работы в с. Гроза на Харьковщине завершены: 51 человек погиб, 6 - пострадали. ФОТО - изображение 2Спасательные работы в с. Гроза на Харьковщине завершены: 51 человек погиб, 6 - пострадали. ФОТО - изображение 3
По теме
yellow-arrow
Кривенцов: Игроки старались. Но кроме старания нужно показывать и качество
yellow-arrow
Победитель боя Усик — Фьюри может встретиться с Хрговичем
yellow-arrow
Забили и отбились. Брейдаблик - Заря 0:1. Видео гола и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде