Спасательные работы в с. Гроза на Харьковщине завершены: 51 человек погиб, 6 - пострадали. ФОТО

В с. Гроза Купянского района Харьковской области завершены аварийно-спасательные работы после удара РФ.

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Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"По состоянию на 19:50 в с. Гроза Купянского района аварийно-спасательные работы завершены. Всего погиб 51 человек (из них 1 ребенок 2017 г.р.), пострадали 6 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором был поминальный обед.