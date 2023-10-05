Спасательные работы в с. Гроза на Харьковщине завершены: 51 человек погиб, 6 - пострадали. ФОТО
Аварийно-спасательные работы после российского теракта завершены
ДСНС
В с. Гроза Купянского района Харьковской области завершены аварийно-спасательные работы после удара РФ.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
"По состоянию на 19:50 в с. Гроза Купянского района аварийно-спасательные работы завершены.
Всего погиб 51 человек (из них 1 ребенок 2017 г.р.), пострадали 6 человек", - говорится в сообщении.
Напомним, российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором был поминальный обед.
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