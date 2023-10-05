В контракте Усика и Фьюри будет опция о реванше
Мы увидим мегафайт дважды
фото из свободных источников
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжёлом весе украинец Александр Усик и обладатель титула WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри могут провести два поединка за звание абсолютного чемпиона мира.
Об этом написал в социальных сетях журналист Майк Коппинджер.
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Сообщается, что контракт Фьюри и Усика предполагает опцию реванша, которую может затребовать проигравший.
Точной даты боя Александра и Тайсона пока нет, но по предварительным данным он может состояться в декабре этого года или в январе 2024 года.
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