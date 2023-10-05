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Победитель боя Усик — Фьюри может встретиться с Хрговичем

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Об этом сообщили в IBF

Победитель боя Усик — Фьюри может встретиться с Хрговичем

Скріншот з трансляції

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Международная боксёрская федерация (IBF) направила письмо командам британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика, в котором говорится, что победитель их боя за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе должен будет провести защиту с обязательным претендентом Филиппом Хрговичем.

Об этом написал известный журналист Майк Коппинджер.

Если Фьюри и Усик решат провести матч-реванш, титул IBF не будет стоять на кону. Тогда Хргович встретится со следующим доступным претендентом на вакантный титул IBF. На данный момент это Энтони Джошуа.

Напомним, точной даты боя Александра и Тайсона пока нет, но ранее была информация, что он может состояться в декабре.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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