ВСУ уничтожили 20 танков за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
За четверг было ликвидировано еще 620 оккупантов
Zelenskiy Official
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 06.10.23.
За четверг, 5 октября, было ликвидировано еще 620 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 281090 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 121 единицу техники и вооружения. В частности, добавилась 23 единицы артиллерийских систем и 20 танков.
Потери россиян в технике:
- танков - 4777 (+20) ед,
- боевых бронированных машин - 9082 (+30) ед,
- артиллерийских систем - 6666 (+23) ед,
- РСЗО - 806 (+2) ед,
- средства ПВО - 540 (0) ед,
- самолетов - 315 (0) ед,
- вертолетов - 316 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5158 (+8) ед,
- крылатые ракеты - 1530 (0) ед,
- корабли / катера - 20 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9015 (+35) ед,
- специальная техника - 951 (+3) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
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