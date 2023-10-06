ВСУ уничтожили 20 танков за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 06.10.23.

За четверг, 5 октября, было ликвидировано еще 620 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 281090 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 121 единицу техники и вооружения. В частности, добавилась 23 единицы артиллерийских систем и 20 танков.

Потери россиян в технике: