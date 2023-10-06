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ВСУ уничтожили 20 танков за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

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За четверг было ликвидировано еще 620 оккупантов

ВСУ уничтожили 20 танков за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Zelenskiy Official

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 06.10.23.
За четверг, 5 октября, было ликвидировано еще 620 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 281090 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 121 единицу техники и вооружения. В частности, добавилась 23 единицы артиллерийских систем и 20 танков.

Потери россиян в технике:

  • танков - 4777 (+20) ед,
  • боевых бронированных машин - 9082 (+30) ед,
  • артиллерийских систем - 6666 (+23) ед,
  • РСЗО - 806 (+2) ед,
  • средства ПВО - 540 (0) ед,
  • самолетов - 315 (0) ед,
  • вертолетов - 316 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5158 (+8) ед,
  • крылатые ракеты - 1530 (0) ед,
  • корабли / катера - 20 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9015 (+35) ед,
  • специальная техника - 951 (+3) ед.
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В статье: война с россией
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