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РФ ночью выпустила по Украине 33 Шахеда. Известно сколько дронов сбили силы ПВО

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Ночная атака 6 октября

РФ ночью выпустила по Украине 33 Шахеда. Известно сколько дронов сбили силы ПВО

фото - Генштаб ЗСУ

UA-Футбол
Новина українською

В ночь на 6 октября российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed. Отмечается, что российские войска атаковали ударными беспилотниками с мыса Чауда (Крым).

Всего зафиксировано пуски 33 "Шахедов", которые направлялись несколькими группами в направлении южных, восточных и центральных областей.

Силами ПВО удалось уничтожить 25 дронов-камикадзе, в частности в пределах Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Житомирской областей.

К отражению воздушной атаки привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные войска, подразделения мобильных огневых групп и радиоэлектронной борьбы.

В ночь на 6 октября россияне снова атаковали территорию Украины - воздушную тревогу объявляли в восточных, южных и центральных областях. Воздушные силы предупреждали об опасности атаки дронов.

Ранее сообщалось, что силами противовоздушной обороны уничтожено три беспилотника в Одесской области и 8 в Николаевской.

Враг в очередной раз использовал тактику сложных маневров, барражирующие снаряды несколько раз меняли курс, в очередной раз шли вдоль линии государственной границы.

Под ударом оказались пограничная и припортовая инфраструктура Подунавья: повреждено зернохранилище, загорелись несколько грузовых автомобилей, пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали.

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В статье: война с россией
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